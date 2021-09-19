Итоговая явка на онлайн-голосование в Москве превысила 96%

Итоговая явка онлайн-избирателей в Москве превысила 96%. Это данные Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В выборах участвовали 14 партий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.