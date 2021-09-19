В Москве побит рекорд явки на электронное голосование, сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.

"Побит рекорд явки на электронное голосование – 93,3% ранее зарегистрированных москвичей сделали свой выбор с помощью системы дистанционного голосования", – указано в публикации.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.