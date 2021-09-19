Жителям столицы рассказали, как найти адрес своего участка для выборов депутатов Госдумы

В Москве проходит третий, финальный день голосования за кандидатов в депутаты Государственной думы. В дни выборов работают свыше 3 600 столичных избирательных участков. Там принимают желающих проголосовать с 08:00 до 20:00.

Чтобы узнать адрес своего избирательного участка, можно позвонить по телефону единой справочной службы – +7 (495) 777-77-77.

Кроме того, можно узнать про свой участок на сайте Московской городской избирательной комиссии в разделе "Цифровые сервисы". Также все необходимые данные можно найти на портале mos.ru.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.