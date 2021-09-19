Дмитрий Песков выиграл 10 тыс баллов в розыгрыше "Миллион призов"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов" для тех, кто голосовал на выборах в электронном формате. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Произошел розыгрыш "Миллион призов". Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч. Он еще не знает. Надеюсь, он узнает от вас", – сказал Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Участники электронного голосования также включаются в число претендентов на подарки программы "Миллион призов". В совокупности будут разыграны 21 однокомнатная квартира в Москве, а также 100 машин и денежные призы – сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.