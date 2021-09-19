Председатель УИК № 2704 рассказала о работе избирательного участка

В столице проходит третий, финальный день голосования на выборах в Госдуму. В 08:00 вновь заработали избирательные участки.

Председатель УИК № 2704 Александра Жукова рассказала, что выборы проходят в штатном режиме, никаких нарушений выявлено не было.

"Избиратели приходят, получают бюллетени, голосуют успешно. Конечно, бывают и такие, которые могут перепутать участок. У нас есть вывеска. В ней написаны все адреса. Мы их ориентируем и направляем в нужный участок", – сказала Жукова.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.