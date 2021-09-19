Голосование на выборах в Госдуму в России завершится в 21:00 по Москве

Голосование на выборах в Госдуму официально для всей страны завершится 19 сентября в 21:00 по Москве, когда закроются избирательные участки в Калининграде.

Участки для голосования в России завершат прием избирателей в 20:00. После этого начнется подсчет голосов.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.