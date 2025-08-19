Форма поиска по сайту

19 августа, 17:15

Политика

Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен заключить соглашение по украинскому урегулированию на трехсторонних переговорах с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, если их первая встреча сложится.

В СМИ уже начали предполагать возможные места для встречи. Например, активно обсуждают две локации – Женева и Рим.

Однако официальной информации пока нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова к любым форматам работы по Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

