Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен заключить соглашение по украинскому урегулированию на трехсторонних переговорах с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, если их первая встреча сложится.
В СМИ уже начали предполагать возможные места для встречи. Например, активно обсуждают две локации – Женева и Рим.
Однако официальной информации пока нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова к любым форматам работы по Украине.
