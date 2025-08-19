Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен заключить соглашение по украинскому урегулированию на трехсторонних переговорах с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, если их первая встреча сложится.

В СМИ уже начали предполагать возможные места для встречи. Например, активно обсуждают две локации – Женева и Рим.

Однако официальной информации пока нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова к любым форматам работы по Украине.

