Трамп созвонился с Путиным после встречи с Зеленским в Белом доме

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонились после встречи в Белом доме, где был украинский лидер Владимир Зеленский и европейские представители.

Во время телефонного разговора президенты обсудили возможность перехода к более высокому уровню прямых переговоров между Россией и Украиной. Стороны рассмотрели участие в диалоге представителей более высокого ранга, что может ускорить дипломатическое урегулирование конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.