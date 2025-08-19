19 августа, 12:15Политика
Трамп созвонился с Путиным после встречи с Зеленским в Белом доме
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонились после встречи в Белом доме, где был украинский лидер Владимир Зеленский и европейские представители.
Во время телефонного разговора президенты обсудили возможность перехода к более высокому уровню прямых переговоров между Россией и Украиной. Стороны рассмотрели участие в диалоге представителей более высокого ранга, что может ускорить дипломатическое урегулирование конфликта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
