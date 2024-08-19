Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 18:30

Политика

Новости мира: Трамп и Харрис сравнялись по количеству голосов в нескольких штатах США

Новости мира: Трамп и Харрис сравнялись по количеству голосов в нескольких штатах США

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Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись по количеству голосов в нескольких ключевых для выборов штатах. Речь идет об Аризоне, Мичигане, Пенсильвании и Неваде. По данным опросов, разница составляет не больше одного-двух процентов.

Также стало известно, что на американский штат Коннектикут обрушилось сильнейшее за 200 лет наводнение. Как сообщает CNN, проливные дожди вызвали оползень, который привел к утечке газа в нескольких жилых комплексах города Дэнбери. В других городах штата переполненные реки вышли из берегов и разрушили дороги и мосты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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