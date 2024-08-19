Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 11:45

Политика

Новости мира: РФ предъявила Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"

Новости мира: РФ предъявила Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"

Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму

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ВС РФ ликвидировали 27 единиц техники ВСУ в российском приграничье

ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении за сутки

ВС РФ за сутки отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении

ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на Курском направлении за сутки

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ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили Су-24 ВСУ в Сумской области

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Россия направила Германии официальные претензии по расследованию подрыва газопроводов "Северный поток". Москва требует переговоров о соблюдении Берлином своих международных обязательств в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщил МИД РФ. Ранее ФРГ объявила в международный розыск одного из подозреваемых в организации терактов в Балтийском море.

Также стало известно, что кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись по количеству голосов в нескольких ключевых для выборов штатах. Речь идет об Аризоне, Мичигане, Пенсильвании и Неваде. По данным опросов, разница составляет не больше одного-двух процентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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