Новости мира: РФ предъявила Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"

Россия направила Германии официальные претензии по расследованию подрыва газопроводов "Северный поток". Москва требует переговоров о соблюдении Берлином своих международных обязательств в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщил МИД РФ. Ранее ФРГ объявила в международный розыск одного из подозреваемых в организации терактов в Балтийском море.

Также стало известно, что кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись по количеству голосов в нескольких ключевых для выборов штатах. Речь идет об Аризоне, Мичигане, Пенсильвании и Неваде. По данным опросов, разница составляет не больше одного-двух процентов.

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