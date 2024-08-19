Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 11:30

Политика

Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму

Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму

Су-34 уничтожил пункт дислокации ВСУ в Курской области в ночь на 19 августа

ВС РФ ликвидировали 27 единиц техники ВСУ в российском приграничье

ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении за сутки

ВС РФ за сутки отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении

ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на Курском направлении за сутки

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С 6 по 8 сентября в столице пройдут выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО, а также района Куркино. Проголосовать можно будет одним из двух способов: онлайн или на избирательном участке.

Чтобы проголосовать дистанционно, нужно иметь полную учетную запись на сайте mos.ru. На избирательном участке можно будет отдать свой голос с помощью терминала электронного голосования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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