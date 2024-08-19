Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму

С 6 по 8 сентября в столице пройдут выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО, а также района Куркино. Проголосовать можно будет одним из двух способов: онлайн или на избирательном участке.

Чтобы проголосовать дистанционно, нужно иметь полную учетную запись на сайте mos.ru. На избирательном участке можно будет отдать свой голос с помощью терминала электронного голосования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.