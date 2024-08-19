Су-34 уничтожил пункт дислокации ВСУ в Курской области в ночь на 19 августа

Российские войска продолжают выбивать противника из курского приграничья. Экипажи российской авиации в Курской области работают практически круглосуточно, они точными ударами уничтожают технику и личный состав ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 19 августа Су-34 уничтожил пункт дислокации противника.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты два беспилотника. Подробнее о том, что происходит в Курской области, – в эфире телеканала Москва 24.