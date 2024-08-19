Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 11:30

Политика

Су-34 уничтожил пункт дислокации ВСУ в Курской области в ночь на 19 августа

Су-34 уничтожил пункт дислокации ВСУ в Курской области в ночь на 19 августа

ВС РФ ликвидировали 27 единиц техники ВСУ в российском приграничье

ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении за сутки

ВС РФ за сутки отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении

ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на Курском направлении за сутки

За сутки ВСУ потеряли на курском направлении больше 30 единиц бронетехники

ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили Су-24 ВСУ в Сумской области

Вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в курском приграничье

В Минобороны РФ серьезно воспринимают данные о подготовке ВСУ к ударам по АЭС

Планы Киева ударить по Курской АЭС нарушают конвенцию о борьбе с ядерным терроризмом

Российские войска продолжают выбивать противника из курского приграничья. Экипажи российской авиации в Курской области работают практически круглосуточно, они точными ударами уничтожают технику и личный состав ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 19 августа Су-34 уничтожил пункт дислокации противника.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты два беспилотника. Подробнее о том, что происходит в Курской области, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика