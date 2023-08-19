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19 августа, 18:15

Политика

Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ предотвратили 12 атак ВСУ на пяти направлениях

Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ предотвратили 12 атак ВСУ на пяти направлениях

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В ночь на 19 августа российские военные сорвали 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. На донецком направлении украинская армия потеряла до 400 солдат, 14 боевых бронемашин, два автомобиля, а также гаубицу Д-20. Кроме того, в ДНР ликвидированы склады с боеприпасами.

На Купянском направлении ВСУ лишились более 130 человек, а также двух самоходных артустановок производства США.

На Южно-Донецком направлении удалось пресечь деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, ВСУ потеряли до 200 солдат, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

На Запорожском направлении ВСУ лишились до 190 военнослужащих, двух польских самоходок "Краб" и американской гаубицы. Также российские средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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