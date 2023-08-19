Российские артейлеристы уничтожили несколько позиций ВСУ, куда украинское командование стягивало пехоту и технику для очередной попытки контрнаступления в районе Клещеевки. Огонь велся из самоходных орудий "Нона-С". Экипажи совершили марш-бросок на позиции и открыли огонь прямой наводкой. Выполнив огневую задачу, артиллеристы оперативно сменили позиции, чтобы уйти от ответного огня.

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