Греция и Кипр не поддержат запрет на выдачу туристических виз россиянам. Об этом пишет издание Politico. Как заявили в МИД Кипра, эта мера не имеет какую-либо ценность.

Главы МИД Евросоюза собираются обсудить вопрос сокращения выдачи виз гражданам нашей страны 31 августа. На данный момент турвизы не выдают девять стран. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.