Систему голосования на выборах московских мундепов протестируют 26 августа

26 августа в Москве пройдет тестирование системы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил Общественный штаб.

Такие проверки перед выборами проводят всегда. Это нужно для того, чтобы посмотреть, как ведет себя новый функционал и протестировать все новинки системы. Задействуют участковые избирательные комиссии с оборудованием и подключенным реестром. Эти и другие детали голосования подробно обсудили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году.

Тестирование будет идти 26 августа, с 08:00 до 17:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.