ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 11 тяжелых снарядов

Украинские войска утром 19 августа выпустили по Донецку и Макеевке 11 тяжелых снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров. Об этом сообщают в ДНР.

Жертвами обстрелов ВСУ за сутки стали шесть жителей республики, еще 23 ранены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.