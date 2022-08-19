Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 11 тяжелых снарядов утром 19 августа

Украинские войска утром выпустили по Донецку и Макеевке 11 тяжелых снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров. Об этом сообщили в ДНР. Жертвами обстрелов ВСУ за сутки стали шесть жителей республики, еще 23 ранены.

О том, что происходит в зоне военной операции, – в эфире телеканала Москва 24.