США начали готовить новый пакет военной помощи Украине

Вашингтон готовит новый пакет военной помощи киевскому режиму. Американским налогоплательщикам это обойдется еще в 800 миллионов долларов.

Общая сумма, которую Вашингтон уже потратил на накачку Украины оружием, приближается к 10 миллиардам долларов. В парламенте все чаще звучит критика в адрес президента Джо Байдена за такие расходы. На этот раз глава Белого Дома хочет воспользоваться своими исключительными полномочиями, которые позволяют ему передавать оружие из американских арсеналов.

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