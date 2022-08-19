В Запорожской области заявили об усилении системы защиты ЗАЭС

Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной провокации со стороны украинских формирований. Об этом рассказали в администрации региона.

По данным разведки, боевики планируют 19 августа нанести удар по станции, вызвать утечку радиации и обвинить во всем Россию. Ночью со стороны украинских позиций по АЭС было выпущено несколько снарядов, но до зданий энергоблоков они не долетели. Сообщается, что в данный момент обстановка там спокойная, уровень радиации в норме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.