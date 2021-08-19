ЦИК принял более 1,4 млн заявок на онлайн-голосование и по месту пребывания

16:15
Более 1,4 миллиона заявок приняла Центральная избирательная комиссия на голосование по месту пребывания и онлайн на сентябрьских выборах. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Около миллиона заявок касаются дистанционного голосования, то есть электронного. Больше всего им интересуются москвичи. Также стали известны итоговые цифры по регистрации кандидатов. Это почти 6 тысяч человек – около 4-х тысяч по федеральным спискам и 2 тысячи – по одномандатным.
Выборы в этом году назначили на единый день голосования – 19 сентября. Но отдать свой голос можно будет в течение трех дней – 17,18 и 19 числа. В некоторых регионах, в том числе в Москве, сделать выбор можно будет онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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