Общественный штаб заплатит хакерам миллион за поиск уязвимостей в системе голосования

Общественный штаб по наблюдению за выборами определил первых хакеров, которые получат премии за попытку взломать систему онлайн-голосования. Об этом сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов.

Поощряют хакеров за то, что своими атаками они учувствовали в тестировании системы и помогли ее усовершенствовать.

Пока максимальная выплата составила 350 тысяч рублей. По 250 тысяч рублей получат еще два хакера.

Всего призовой фонд составляет 2 миллиона рублей. Второй миллион выплатят после выборов.

Тестирование московской платформы для голосования прошло в конце июля. В нем приняли участие более 146 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.