Доверенное лицо Сергея Собянина Никита Нагорный провел встречу с москвичами

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, который является доверенным лицом Сергея Собянина, встретился с москвичами в общественном штабе. Говорили о развитии спорта в столице.

Никита Нагорный отметил, что в Москве становятся все более востребованными занятия спортом рядом с домом. По его мнению, комфортные спортплощадки мотивируют москвичей заниматься физическими активностями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.