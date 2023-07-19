ЕС потратит еще 20 млрд евро на поставку Украине оружия и боеприпасов

Страны Евросоюза потратят на накачку Украины оружием и боеприпасами еще 20 миллиардов евро. Для пополнения военных запасов Киева решено создать специальный фонд.

Как выяснило издание Politico, выделение средств из этого фонда рассчитано на четыре года. При этом оговаривается, что даже эта сумма не является потолком военной помощи. Европейские журналисты уже предрекли лидерам ЕС новые политические проблемы.

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