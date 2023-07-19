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07:15

Политика

Российские войска сорвали попытки провести ротацию подразделений ВСУ в зоне СВО

Российские войска сорвали попытки провести ротацию подразделений ВСУ в зоне СВО

ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты

ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам

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Две попытки провести ротацию подразделений ВСУ в районе поселков Тимковка и Новоселовское сорваны российскими артиллеристами группировки войск "Запад". Кроме того, у населенного пункта Котляровка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов.

Известно, что на купянском направлении по противнику работали российские системы "Торнадо-С". Эти РСЗО способны успешно поражать цели на расстоянии до 120 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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