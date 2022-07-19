Уголовное дело будет возбуждено по новым фактам обстрелов Брянской области. По данным следователей, украинские военные нанесли удары по населенным пунктам Новые Юрковичи и Ломаковка. Пострадавших нет, но повреждена автодорога. Один из снарядов повредил линию электропередачи.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.