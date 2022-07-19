ПВО РФ сбила четыре украинских беспилотника в районах Харьковской области

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотника в районах Харьковской области. Также сбит один вертолет Ми-24 ВСУ в районе Покровского в ДНР.

Кроме того, в районах Харьковской и Херсонской областей перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У" и пять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.