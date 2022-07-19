Появились кадры обстрела украинскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области. Видео опубликовали в СМИ.

В администрации Новой Каховки украинские удары назвали террористическими методами, которые показали, что киевский режим хочет уничтожить то, что уже не сможет вернуть.

Из-за обстрела Каховской ГЭС был перебит трубопровод в Бериславском районе Херсонской области. Восстановлением газоснабжения займутся российские специалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.