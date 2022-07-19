Новости последнего часа: средства ПВО РФ перехватили четыре украинских ракеты "Точка-У"

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Средства ПВО РФ перехватили четыре украинских ракеты "Точка-У" и пять снарядов РСЗО "Ураган". Об этом рассказали в Минобороны.

ЕС усилит санкции в отношении Сбербанка. Об этом заявило агентство Reuters.

Заболеваемость COVID-19 в России растет из-за новых вариантов штамма "Омикрон". Об этом сообщил Роспотребнадзор.