Авиация и артиллерия РФ поразили 7 украинских пунктов управления за сутки

Авиация и артиллерия России за сутки поразили семь украинских пунктов управления, в том числе в районе Краматорска в ДНР, а также в районе Воздвижевка в Запорожской области.

Еще уничтожены пять складов с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.