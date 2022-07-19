ВКС России уничтожили до 200 боевиков в Камышевахе

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об уничтожении 200 боевиков "Правого сектора" (признан экстремистским и запрещен в РФ) в Камышевахе Запорожской области. Российским военнослужащим также удалось уничтожить хранилища с боеприпасами к поставленному американскому и европейскому вооружению под Одессой.

В общей сложности российским летчикам, ракетчикам и артиллеристам удалось поразить семь пунктов управления ВСУ на территории Запорожья и Донбасса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.