Новости последнего часа: ВС РФ поразили за сутки более 210 целей ВСУ

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Авиация, ракетчики и артиллеристы РФ поразили за сутки более 210 целей ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

Прощание с Георгием Ярцевым прошло в манеже академии "Спартака". На церемонии присутствовали бывшие и действующие футболисты "Спартака", руководство клуба и болельщики.

Число мошеннических сайтов, имитирующих банковские, выросло в июне в 10 раз. Об этом сообщили в ВТБ.