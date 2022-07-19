Минобороны опубликовало кадры работы боевой авиации в зоне спецоперации на Украине. Российские летчики уничтожили 14 украинских пунктов управления, сообщили в ведомстве.

Кроме того, уничтожены самоходная огневая установка "Бук-М1" в районе Краматорска в ДНР, три склада с вооружением и склад горючего в Запорожской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



