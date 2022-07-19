ВС РФ уничтожили замаскированные оборонительные сооружения ВСУ

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации. Атакой из этого оружия российские военные уничтожили замаскированные оборонительные сооружения ВСУ. Находят позиции противника с помощью беспилотников.

Масса самоходной гаубицы "Мста-С" превышает 40 тонн. Ее калибр – 152 миллиметра. А дальность стрельбы – больше 20 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.