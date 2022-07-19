Крупный район Херсонской области остался без газа из-за обстрелов ВСУ

Крупный район Херсонской области остался без газа из-за обстрела украинских войск. Об обстреле сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Также он сообщил, что более 70% жилого фонда Новой Каховки повреждено из-за обстрелов ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.