Федеральный реестр долгостроев появится в РФ

В России появится федеральный реестр долгостроев. Речь идет об объектах, которые полностью или частично возводились за счет федерального бюджета. Об этом написали на сайте правительства 19 июля.

Реестр поможет узнать о расположении объекта, причинах остановки строительства. Там же будет необходимая документация и финансовая информация. Это поможет ускорить работу по ликвидации долгостроев. Отвечать за ведение реестра будет Минстрой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.