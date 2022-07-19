Переговоры о восстановлении экспорта зерна близки к завершению – дипломат

Переговоры о разблокировке украинских портов и восстановлении экспорта зерна близки к завершению. Об этом заявил российский дипломат Олег Кобяков.

Лидеры России и Турции проведут переговоры в Тегеране 19 июля. Пока на складах украинских портов остается порядка пяти миллионов тонн украинского зерна. При этом контракты на его поставки уже заключены и для того, чтобы организовать вывоз, нужна только политическая воля.

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