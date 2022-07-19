Российские военные уничтожили базу наемников украинского иностранного легиона в ДНР

Российские военные уничтожили базу наемников украинского иностранного легиона в Константиновке. В момент атаки там находились более 250 боевиков.

За сутки на Украине и в ДНР освобождено еще несколько населенных пунктов. Ракетными и артиллерийскими ударами уничтожены опорные пункты боевиков в районах Витово, Липцы и Песчаное. Союзные силы взяли в полукольцо Авдеевку.

Отряды вооруженных формирований Украины продолжили отступление, при этом не прекращая обстрелов жилых кварталов городов и поселков.

Накануне Сергей Шойгу отдал приказ в первую очередь уничтожать дальнобойные батареи противника, чтобы защитить мирных жителей от ударов ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.