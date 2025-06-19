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19 июня, 23:15

Политика

МИД Израиля обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

МИД Израиля обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

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Иран впервые с начала военного конфликта на Ближнем Востоке использовал ракету с кассетным боеприпасом при обстреле городов Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

С утра четверга, 19 июня, Иран выпустил десятки ракет. Некоторые снаряды попали в жилые районы Тель-Авива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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