МИД Израиля обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

Иран впервые с начала военного конфликта на Ближнем Востоке использовал ракету с кассетным боеприпасом при обстреле городов Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

С утра четверга, 19 июня, Иран выпустил десятки ракет. Некоторые снаряды попали в жилые районы Тель-Авива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

