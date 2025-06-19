В Белом доме началось совещание по конфликту Израиля и Ирана

В Белом доме началось совещание президента США Дональда Трампа по конфликту Израиля и Ирана.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что американский лидер одобрил план нападения на Исламскую Республику, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ.

Bloomberg в своей последней публикации утверждает, что США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни. По данным СМИ, атака может быть совершена 21–22 июня.

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