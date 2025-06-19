Новости мира: акция в поддержку осужденной главы Аргентины Киршнер прошла в Буэнос-Айресе

В столице Аргентины Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция в поддержку экс-президента страны Кристины Киршнер. Накануне десятки тысяч человек собрались на площади перед дворцом правительства. Бывшая глава государства обратилась к сторонникам из места заключения. Как сообщают власти, акция прошла мирно.

В китайском Чунцине установили новый мировой рекорд: в небо запустили сразу 11 тысяч 787 дронов, которые выстраивались в разные фигуры. Над городом появились огромные красочные цветы, силуэты спортсменов и сказочные персонажи. За происходящим наблюдала эксперт Книги рекордов Гиннеса, которая подтвердила, что масштаб светового шоу превзошел предыдущее достижение в 10 тысяч 197 дронов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.