Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 07:30

Политика

Новости мира: акция в поддержку осужденной главы Аргентины Киршнер прошла в Буэнос-Айресе

Новости мира: акция в поддержку осужденной главы Аргентины Киршнер прошла в Буэнос-Айресе

ВС РФ освободили населенные пункты Новониколаевка и Долгенькое

Путин заявил, что Россия хочет как можно быстрее завершить конфликт с Украиной

Эксперты объяснили заявления Трампа о конфликте Ирана и Израиля

Молодежь Ирака вышла на демонстрацию в поддержку Ирана

Израиль и Иран обменялись новыми ударами

Иран впервые запустил по Израилю баллистическую ракету "Саджил"

Армия обороны Израиля засекла ракетный обстрел из сектора Газа

США подняли в воздух самолет "Судного дня"

Израиль открыл запись на вывозные рейсы для туристов

В столице Аргентины Буэнос-Айресе завершилась многотысячная акция в поддержку экс-президента страны Кристины Киршнер. Накануне десятки тысяч человек собрались на площади перед дворцом правительства. Бывшая глава государства обратилась к сторонникам из места заключения. Как сообщают власти, акция прошла мирно.

В китайском Чунцине установили новый мировой рекорд: в небо запустили сразу 11 тысяч 787 дронов, которые выстраивались в разные фигуры. Над городом появились огромные красочные цветы, силуэты спортсменов и сказочные персонажи. За происходящим наблюдала эксперт Книги рекордов Гиннеса, которая подтвердила, что масштаб светового шоу превзошел предыдущее достижение в 10 тысяч 197 дронов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика