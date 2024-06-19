Новости мира: генсек НАТО призвал Китай сделать выбор между Россией и Европой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай сделать выбор между Россией и Европой. По его словам, КНР пытается поддерживать нормальные отношения с ЕС, но одновременно содействует России. Глава НАТО призвал Пекин сделать окончательный выбор.

Стало известно, что 120 человек пострадали во время землетрясения на северо-востоке Ирана. Сильные подземные толчки были в провинции Хорасан-Резави, а затем последователи афтершоки. На данный момент идет разбор завалов, под которыми уже обнаружили выживших детей.

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