Новости мира: Белый дом отменил встречу между США и Израилем после видео Нетаньяху

Белый дом отменил встречу с Израилем после видеообращения премьер-министра Биньямина Нетаньяху по поводу отказа в поставках оружия. Об этом пишут СМИ со ссылкой на американских чиновников. На видео премьер-министр Израиля назвал немыслимым тот факт, что администрация США отказывала его стране в поставках оружия и боеприпасов.

Также стало известно, что в Саудовской Аравии во время хаджа умерли 550 паломников из-за жары. Среди погибших есть граждане Иордании, Туниса, Египта и России. В Мекке температура достигает 45 градусов, а в большой мечети города зафиксировали 52 градуса. Тепловой удар получили почти 2,8 тысячи человек.

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