В МО РФ заявили о причастности США к созданию насекомых-переносчиков вирусов Эболы и ВИЧ

Американцы создают искусственные очаги опасных инфекций в ходе своих исследований. Также они пытаются вывести насекомых-переносчиков гепатита и ВИЧ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Во время брифинга по военно-биологической деятельности США генерал-лейтенант говорил об исследованиях птичьего гриппа, которые проводятся в лабораториях на территории Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.