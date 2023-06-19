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19 июня, 18:15

Политика

В МО РФ заявили о причастности США к созданию насекомых-переносчиков вирусов Эболы и ВИЧ

В МО РФ заявили о причастности США к созданию насекомых-переносчиков вирусов Эболы и ВИЧ

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Американцы создают искусственные очаги опасных инфекций в ходе своих исследований. Также они пытаются вывести насекомых-переносчиков гепатита и ВИЧ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Во время брифинга по военно-биологической деятельности США генерал-лейтенант говорил об исследованиях птичьего гриппа, которые проводятся в лабораториях на территории Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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