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Политика

Возбудители холеры в Одессе могут быть связаны с биолабораториями США – Яровая

Возбудители холеры в Одессе могут быть связаны с биолабораториями США – Яровая

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Возбудители холеры в Одессе могут быть связаны с биолабораториями США. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она подчеркнула, что в ходе расследования подтвердился факт увлеченности Пентганона холерой и туляремией. При этом лаборатория в Одессе была создана с нарушением требований безопасности.

Ранее стало известно, что власти Одессы запретили вылов рыбы и морепродуктов, их продажу и употребление в пищу в связи с обнаружением в морской воде возбудителей инфекционных заболеваний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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