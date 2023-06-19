Возбудители холеры в Одессе могут быть связаны с биолабораториями США. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она подчеркнула, что в ходе расследования подтвердился факт увлеченности Пентганона холерой и туляремией. При этом лаборатория в Одессе была создана с нарушением требований безопасности.

Ранее стало известно, что власти Одессы запретили вылов рыбы и морепродуктов, их продажу и употребление в пищу в связи с обнаружением в морской воде возбудителей инфекционных заболеваний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.