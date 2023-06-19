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16:15

Политика

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

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Подразделения ВСУ несут потери на южнодонецком направлении. Подробности рассказали в Минобороны России.

Украинские подразделения трижды за 18 июня пытались наступать, но в итоге потеряли более 100 бойцов, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин. Также известно об уничтожении четырех автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также гаубиц Д-20, "Мста-Б" и Д-30.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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