Американцы создают искусственные очаги опасных инфекций в ходе своих исследований – МО РФ

Американцы создают искусственные очаги опасных инфекций в ходе своих исследований. Также они пытаются вывести насекомых-переносчиков гепатита и ВИЧ. Об этом во время брифинга по военно-биологической деятельности США заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В ходе своего выступления Кириллов обратил внимание на исследования птичьего гриппа, которые проводятся в лабораториях на территории Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.