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Политика

Пентагон обладает сетью биолабораторий с вариантами вирусных патогенов – МО РФ

Пентагон обладает сетью биолабораторий с вариантами вирусных патогенов – МО РФ

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У Пентагона есть разветвленная сеть биолабораторий, которая дает доступ американскому военному ведомству к самым разным вариантам вирусных патогенов. Эти патогены являются потенциальным агентами биологического оружия.

В числе таких вирусов находятся возбудители лихорадки долины Рифт, Марбург и Эбола, малярия. Об этом во время брифинга по военно-биологической деятельности США заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Военных сил России Игорь Кириллов.

По его словам, сеть лабораторий насчитывает десятки стран мира, и Украина числится в этом списке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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