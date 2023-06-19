07:45Политика
Мэр Петрозаводска отправится добровольцем на спецоперацию в составе "Ахмата"
Мэр Петрозаводска решил отправиться добровольцем на спецоперацию в составе чеченского "Ахмата". О своих намерениях Владимир Любарский написал на странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что прошел спецкурс в Российском университете спецназа. Там Любарский получил базовые знания по медицинской помощи в полевых условиях и тактике, а также прошел стрелковую подготовку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также