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Политика

Мэр Петрозаводска отправится добровольцем на спецоперацию в составе "Ахмата"

Мэр Петрозаводска отправится добровольцем на спецоперацию в составе "Ахмата"

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Мэр Петрозаводска решил отправиться добровольцем на спецоперацию в составе чеченского "Ахмата". О своих намерениях Владимир Любарский написал на странице в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что прошел спецкурс в Российском университете спецназа. Там Любарский получил базовые знания по медицинской помощи в полевых условиях и тактике, а также прошел стрелковую подготовку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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