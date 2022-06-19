Результаты выборов во Франции свидетельствуют о провале политики Макрона – Меланшон

Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Железную Балку, сообщил штаб ДНР.

Результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о провале политики Эммануэля Макрона, считает лидер партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Компенсационные автобусы запустят между станциями Кунцевская и Усово Белорусского направления МЖД с 21 июня, сообщила ЦППК.

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